Bidh bhòt earbsa sa Phrìomhaire, Boris Johnson, feasgar. Dh'innis Sir Graham Brady, cathraiche Comataidh nan Cùl-bheingeairean Tòraidh gun d' fhuair e an àireamh litrichean airson baileit. Feumaidh na reubaltaich 180 bhòt airson am Prìomhaire a chur às an dreuchd. Thuirt fear-labhairt Mhgr Johnson gu bheil e a' cur fàilte air a' chothrom a tha seo e fhèin a dhearbhadh san obair.

Bidh oidhirp eile ann an-diugh air aonta mu phàigheadh nan draibhearan trèana aig Scotrail. Dhiùlt an t-aonadh aca, Aslef, tairgse ùr aig 4.2% ach thuirt iad Dihaoine 's a chaidh gun robh iad gu math faisg air aonta.

Bheir an Rìoghachd Aonaichte siostam rocaidean fad-astarach dhan Ucràin a dh'aindeon rabhadh bhon Ruis gum faodadh sin iadsan a phiobrachadh gu ionnsaigh air targaidean ùra. Cha do dh'innis an riaghaltas cia mheud de na h-uidheaman a chuireas iad dhan Ucràin ach chaidh innse dhan BhBC gur e trì a bhios ann sa chiad dol a-mach.

Tha Colaside Rìoghail nan Nursaichean ag ràdh gu bheil dìth nursaichean a' cur euslainteach ann an cunnart. Bidh iarratas aig co-labhbairt bhliadhnail an aonaidh ann an Glaschu an-diugh airson clàr-ama soilleir airson laghan a nì cinnteach gu bheil luchd-obrach gu leòr ann an seirbheis na slàinte. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun tug iad faisg air 200 nurs à dùthchannan eile airson dreuchdan a lìonadh.

Thug conaltradh poblach a rinn Comhairle Earra-Ghàidheal 's Bhòid am follais gu bheil muinntir Cholla, Tiriodh, Colbhasaigh agus Ìle ag iarraidh sheirbeisean adhair nas fheàrr às an Òban. Tha iad ag ràdh gu bheil sin riatanach aig an àm seo leis cho cugallach 's a tha na seirbheisean aiseig aca.

Seachdainn-obrach ceithir là

Tha mìltean de luchd-obrach ann am Breatainn a' gabhail pàirt ann an deuchainn fad sia mìosan far am bi iad ag obair ceithir là san t-seachdainn air làn-phàigheadh. Tha luchd-iomairt ag ràdh gu bheil dearbhadh ann an dùthchannan eile gu bheil luchd-obrach nas toilichte agus a' dèanamh barrachd obrach ann an seachdain nas giorra.