ScotRail

Thuirt Còmhdhail Alba gur e briseadh-dùil a th' ann nach do ghabh aonadh nan dràibhearan trèana, Aslef, ri 4.2% mar thairgse pàighidh ùr bho ScotRail. Thuirt ScotRail gu bheil e a' cur iongnadh orrasan cuideachd. Tha Aslef ag ràdh gun cùm iad baileat airson stailce mura till ScoRail gu tuilleadh chòmhraidhean.

A&E

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun tèid ath-chruthachadh a thoirt air ionadan tubaiste agus èiginn le £50m de thaic-airgid dhan NHS. Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, nach bi euslaintich a' feitheamh cho fada aig ionadan A&E agus gun tèid an stiùireadh gu roinn cùraim eile far am biodh sin freagarrach. Tha e air a bhith a' sìor fhaileachadh air Riaghaltas na h-Alba cumail ri an targaid airson ùine feitheimh aig ionadan tubaiste agus èiginn.

An Iùbailidh

Tha paireid cola-breith oifigeil na Bànrighinn a' dol air adhart ann an Lunnainn, agus ann an teachdaireachd a' comharrachadh an Iùbailidh Phlatinum, thug a' Bhànrigh taing dhan mhòr-shluagh a tha a' cur thachartasan air dòigh air feadh na dùthcha.

Ùig' Leòdhais

Tha coltas gum faodadh connspaid a bhith ann mu phlanaichean airson leasachaidh mhòir far chosta Ùig' ann an Leòdhas. Tha Comhairle nan Eilean Siar a' moladh Eilean Fhlodaigh airson làrach-obrach air tìr do thuathan-gaoithe aig muir anns a' chiad dhol-a-mach, agus ri taobh sin làrach air am biodh haidroidsean agus amòinia ga chruthachadh. Ged a tha bruidhinn ann air còrr is 50 cosnadh, tha dragh sa choimhearsnachd mu mheud an leasachaidh agus droch bhuaidh air an àrainneachd.

Port Rìgh

Tha NHS na Gàidhealtachd ag ràdh gu bheil iad airson ionad cùraim èiginnich Ospadal Phort Rìgh fhosgladh a-rithist, agus gum feuch iad ri luchd-obrach fhastadh air a shon. Ach tha a' bhuidheann-iomairt SOSNHS teagmhach mun sin agus iad ag iarraidh air a' bhòrd slàinte a bhith onorach mu am plana airson ionad Phort Rìgh, a dhùin an t-seachdain seo, leis an luchd-obrach a' gluasad gu Ospadal an Àth Leathainn.