An Ruis

Chuir an t-Aonadh Eòrpach dìon air na smachd-bhannan as ùire air an Ruis. Dh'aontaich iad an-raoir gun geàrr iad cha mhòr 90% den ola às an Ruis ro dheireadh na bliadhna seo. Thuirt ceannard poileasaidh chèin an EU, Josep Borrell, gun tig air an Ruis an uair sin an ola a reic ri dùthchannan eile air prìs gu math nas lugha. Ach tha an Ucràin ag ràdh nach eil na smachd-bhannan sin cruaidh gu leòr.

Buidseat

Cuiridh Rùnaire an Ionmhais a planaichean mu choinneimh na Pàrlamaid ann an Dùn Èideann feasgar. Dh'aidich Ceit Fhoirbeis gum bi co-dhùnaidhean doirbh ann, agus cuideam oirre na leabhraichean a chothromachadh mu choinneimh na gheall Riaghaltas na h-Alba ron seo.

Scotrail

Coinnichidh ScotRail agus an t-aonadh RMT an-diugh 's iad a' feuchainn ri stailc a sheachnadh. Tha dùil gu cuir ScotRail tairgse pàighidh ùr mu choinneimh an aonaidh. Tha dràibhearan trèana a bhuineas dhan aonadh eile, Aslef, a' beachdachadh an-dràsta air an tairgse ùir a chuir ScotRail mun coinneimh an t-seachdain seo chaidh.

An t-Eilean Sgitheanach

Tha an t-Oll. Lewis Ritchie anns an Eilean Sgitheanach an-diugh ceithir bliadhna an dèidh na h-aithisg sgrùdaidh aige air seirbheisean slàinte agus cùraim an Eilein, Loch Aillse agus Iar-Dheas Rois. Tha feadhainn a' gearain nach do rinn NHS na Gàidhealtachd na dh'iarr e orra, gu h-àraid an ceann a tuath an eilein far a bheil dachaigh-cùraim a' Bhùgha Mhòir am Port Rìgh a' dùnadh, agus an t-ionad cùraim èiginnich aig Ospadal Phort Rìgh tric dùinte.

An Cunntas Sluaigh

Tha an àireamh dhaoine a lìon foirm a' Chunntais Sluaigh an Alba fhathast gann air an targaid ron cheann-ùine aig meadhan-oidhche a-nochd. 'S e 86.6% a thill am fiosrachadh aig an ìre seo, agus tha sin nas lugha na an targaid a bh' ann aig 94%. Tha cunnart ann gun tèid càin £1,000 air duine nach lìon an cunntas.

Dachaigh-cùraim an t-Òib

Rinn luchd-sgrùdaidh moladh air Dachaigh-cùraim an t-Òib anns na Hearadh. Thadhail a' bhuidheann-sgrùdaidh air an dachaigh gun rabhadh ro làimh sa Ghiblean. Tha an aithisg ag ràdh gu bheil an dachaigh, a bhuineas dhan Eaglais Shaoir Chlèirich, a' toirt seachad deagh sheirbheis a dh'aindeoin trioblaid a' fastadh gu leòr luchd-obrach.