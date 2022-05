Cluichidh Cabar Fèidh an aghaidh Bail' Ùr an t-Slèibhe ann an cuairt dheireannaich Cupa MhicThàmhais.

Rinn an sgioba à Srath Pheofhair a chùis air an Eilean Sgitheanaich, 5-1 ann am Port Rìgh, le Craig Moireasdan a faighinn 'hat-trick' aig Pairce nan Laoch agus dà thadhal do Chaomhainn Bartlett.

Seo Ailean MacLeòid.