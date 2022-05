'S e dùbhlan mòr a th'ann a bhith a' faighinn cuidhteas a mhionc.

'S e beathach a th'ann nach eil idir a buntainn do Bhreatann ach a tha air sgapadh air feadh na dùthcha.

Tha iad a' dèanamh sgrios air beathaichean beaga eile agus air eòin.

Agus ged a tha mòran an sàs san iomairt gus smachd fhaighinn orra, tha iad feumach air an tuilleadh taic, gu seachd àraid an dràsta mar a tha Nicole Mhoireach a-nise ag aithris.