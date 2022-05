Tha sinn air àrdachadh fhaicinn anns an àireamh bhoireannach a' gabhail pàirt gu h-àraid ann am ball-coise agus ann an rugby, agus tha àrdachadh cuideachd ann an luchd-amharc a dol a dh'fhaicinn spòrs nam ban.

Am bliadhna fhèin chunnaicear an àireamh as motha riamh a'coimhead geama ball-coise nam ban ann an Alba nuair a thachair Hibs is Hearts, agus tha e coltach gu bheil fàs ri fhaicinn ann an spòrsan eile cuideachd.

Tha an aithris seo aig Mairi Riddoch.