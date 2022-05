Dithis bhoireannach air an taghadh anns na h-Eileanan

As dèidh còig bliadhna far nach robh boireannach sam bith a' riochdachadh mhuinntir nan Eilean Siar aig ìre ionadail no ìre nàiseanta, chaidh dithis a thaghadh mar chomhairlichean an-diugh.

Faothchadh a bhios an seo do mhòran is cinnteach, ach bidh gu leòr eile ann a chanas gu bheil slighe fhada ri dhol fhathast mus bi ballrachd na buidhne a' riochdachadh an t-sluaigh mar bu chòir le co-ionannachd eadar fireannaich is boireannaich. Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.