Shell

Dh'ainmich Shell am prothaid as motha riamh ann an ùine trì mìosan. Rinn a' chompanaidh chumhachd cha mhòr £7.3bn air a' chiad chairteal den bhliadhna, agus a thrì uimhir 's a bh' aca aig an aon àm an-uiridh. Tha eòlaichean ag ràdh gu bheil companaidhean ola is gas a' dèanamh airgid mhòir an-dràsta à prìsean àrda a' chonnaidh, gu ìre le buaidh a' chogaidh anns an Ucràin.

Ìre an Rèidh

Tha dùil ri tuilleadh chuideim air cosgaisean bith-beò an-diugh agus coltas gun cuir Banca Shasainn ìre an rèidh suas gu 1%. Thig am fiosrachadh sin an ceann uair de thìde aig 12:00f.

An Ucràin

Rinn Ceann-Suidhe na h-Ucràin, Volodymyr Zelenskyy, tagradh ris na Dùthchannan Aonaichte airson cobhair air na sìobhaltaich agus saighdearan a tha glacte san ionad-stàilinn ann am Mariupol. Tha aithrisean ann gu bheil feachdan Ruiseannach a' toirt ionnsaigh mhòir a-rithist air an làraich mu dheireadh sa bhaile air nach eil smachd aca fhathast.

Eucoir Air-loidhne

Tha figearan ùra a' sealltainn àrdachaidh mhòir ann an eucoir an aghaidh dhaoine a tha a' roinn nan sgrìonaichean coimpiutair aca. Tha Ùghdarras Modh an Ionmhais ag aithris àrdachadh 86% ann an aon bhliadhna. Tha na h-eucoirich a' gabhail brath air daoine a tha a' cleachdadh ghoireasan mar Microsoft Teams no Zoom airson sealbh fhaighinn air fiosrachadh pearsanta mu chunntasan banca agus peinnseanan.

Na Taghaidhean Ionadail

Tha bhòtadh a' dol air adhart an-diugh ann an taghaidhean nan ùghdarrasan ionadail Albannach. Dùinidh na h-ionadan-bhòtaidh aig 10:00f a-nochd. Tòisichidh an cunntadh sa mhadainn a-màireach, le dùil ri buil na bhòta feasgar.

Heathrow

Tha British Airways a' gearradh air ais air seirbheisean eadar Inbhir Nis is Heathrow air an t-Samhradh. Thuirt BA gu bheil cùisean air a bhith doirbh dhaibh bho chionn ghoirid le buaidh Chovid, agus gum feum iad atharrachadh a rèir sin. An-dràsta tha luchd-siubhail air chothrom falbh às Inbhir Nis sa mhadainn agus tilleadh à Lunnainn feasgar. Thuirt HIAL, a tha a' ruith Puirt-Adhair Inbhir Nis, gu bheil a h-uile coltas nach bi ann ach atharrachadh airson ùine ghoirid.