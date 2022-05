Tha fear à InbhirNis a bh' ann an coma fad còig seachdainnean, a-niste ag amas air an triathlon as duilighe an Alba, an Celtman.

Dh'fhuiling Mark Georgeson lot-eanchainn ann an 2018 nuair a bhual bhan ann fhad 's a bha e air a bhaidhseagail.

Tha e a cuideachd a' togail aire air catharnasan a toirt cuideachadh dhaibhsan a dh'fhuiling leòin-eanchainn. Tha an aithris seo aig Nicole Mhoireach.