Tha Rangers a dèanamh deiseal airson a chiad gheama de dh'iar-chuairtean-deireannach Lìog Europa an ath-oidhch an aghaidh RB Leipzig às a Ghearmailt.

Tha manaidsear Rangers, Giovanni van Bronkhorst, misneachail, is e den bheachd gu bheil am plana ceart aige gus faighinn seachad air a bhith as aonais Alfredo Morelos agus Kemar Roofe.

Le tuilleadh, seo Javen Houston.