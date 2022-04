Tha rannsachadh ùr a' dèanamh dheth gu bheil prìs a' bhìdh ag èirigh aig an ìre as luaithe ann an còrr is deich bliadhna.

Thuirt a' chompanaidh sgrùdaidh Kantar gun deach prìsean suas mu 6% anns a' Ghiblean.

Tha seo aig àm far a bheil àrdachadh mòr ann an cosgaisean bìth-beò san fharsaingeachd.

Tha Annabel NicIllinnein ag aithris.