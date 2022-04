Bu chòir do na comhairlichean ùra a bhios a' riochdachadh tè de na sgìrean as fhaide siar air a' Ghàidhealtachd dèiligeadh le cion thaighean, faraidhean aiseig agus an àrainneachd - a rèir muinntir an àite.

Chan eil ach beagan làithean ann gus am bi daoine a' bhòtadh a-nis sna taghaidhean comhairle.

Chaidh Eileen NicDhòmhnaill a bhruidhinn ri muinntir Chnòideirt.