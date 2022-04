Gnìomhachasan turasachd Earra-Ghàidheal misneachail

Tha coltas ann gu bheil gnìomhachasan turasachd ann an Earra-Ghàidheal an ìre mhath misneachail mun t-seusan a tha romhpa.

An dèidh do Chovid buaidh mhòr a thoirt orra thairis air an dà bhliadhna mu dheireadh, tha an t-àite a' fàs trang le luchd-turais a-rithist.

Tha gnothachasan air mothachadh gu bheil barrachd dhaoine a' tighinn às an Roinn Eòrpa mu thràth, mar eisimpleir.

Ach tha dùil cuideachd nach bi uimhir à Breatainn fhèin ann am bliadhna leis gu bheil cothrom acasan a-rithist a dhol gu dùthchannan cèine. Tha tuilleadh aig Andreas Wolff ...