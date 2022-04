Bha mu 100 neach an làthair ann am meadhan Phort Rìgh Disathairne gus fianais a thogail an aghaidh nam planaichean gus dachaigh-cùraim a' Bhugha Mhòir a dhùnadh.

Bha a' chompanaidh CrossReach, a tha a' ruith na dachaigh-cùraim, air a ràdh roimhe gur e droch staid an togalaich is coireach gu bheil iad airson a dùnadh.

Tha an aithris seo aig Gilleasbuig MacDhòmhnaill.