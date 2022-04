Oidhche shoirbheachail dha rìreabh a bh'ann do Kara Hanlon à Leòdhas aig farpaisean snàmh Bhreatainn Didòmhnaich. Bhuannaich Kara am bonn òr san rèis breaststroke thar ceud metre, agus i fàgail sheffield le trì buinn as dèidh seachdain thrang. Nas cudromaiche buileach 's docha, 's e gun do criochnaich i nas luaithe na an àm a thèid a chleachadh mar slàt tomhais airson sgioba na h-Alba a thèid gu geamannan a cho-fhlàitheis.