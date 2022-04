An Ucràin

Thuirt oifigich rèile air taobh sear na h-Ucràin gun deach co-dhiù 30 duine a mharbhadh ann an ionnsaigh Ruiseanaich air stèisean rèile. Tha iad ag ràdh gun do bhuail dà rocaid air an togalach ann am baile Kramatorsk, agus gun deach 100 duine eile a ghoirteachadh. Thuirt companaidh rèile na h-Ucràin gun do thachair an ionnsaigh fhad 's a bha an stèisean loma-làn shìobhaltach a bha a' feuchainn ris am baile fhàgail.

Fògarraich

Sheall àireamhan bho Oifis nan Dùthchannan Cèine gu bheil 570 fògarrach Ucràinianach air bhìosathan fhaighinn airson tighinn a dh'Alba fo sgeama Dachannan do dh'Ucràin. Tha an àireamh airson na Rìoghachd Aonaichte gu lèir a' sealltainn gun deach 40,900 cead-bhìosa a thoirt seachad, agus gu bheil 12,000 Ucràinianach air Breatainn a ruigheachd.

Smachd-bhannan

Dh'fhoillsich ministearan gun tèid tuilleadh smachd-bhannan a chur air na h-ìghnean aig Vladimir Putin agus am Ministear Cèin aige, Sergei Lavrov. Tha an Riaghaltas ann an Lunnainn ag ràdh gu bheil na smachd-bhannan eadar-nàiseanta air còrr is £275bn de dh'airgead Ruiseanach a reothadh - airgead nach gabh a-niste a chleachdadh airson an cogadh aca anns an Ucràin a mhaoineachadh.

Sabina Nessa

Chuir Cùirt an Old Bailey fireannach Albàinianach dhan phrìosan airson 36 bliadhna an-diugh airson murt an neach-teagaisg Sabina Nessa. Shiubhail Koci Selamaj à Eastbourne gu ear-dheas Lunnainn anns an t-Sultain an-uiridh far an tug e ionnsaigh mhairbhteach air a' Bha-Mhgr Nessa ann am pàirce ann an Kidbrooke.

P&O

Tha tuilleadh fianais ga togail ann am port-aiseig Ph&O ann an Càrn Rìogainn an-diugh agus a' chompanaidh ag ràdh gu bheil iad ag obair gus seòlaidhean ath-stèidheachadh eadar Alba agus Èirinn a Tuath. Chan eil na seirbheisean aca air a bhith a' ruith bhon chuir iad 800 luchd-obrach a-mach às an dreuchdan o chionn trì seachdainnean.

Breaban Cinn

Cuiridh an SFA ceisteachan a-mach gu clubaichean 's iad a' sireadh dàta mu bhreaban cinn ann an trèanadh. Thèid iarraidh air clubaichean ann an lìogan an SPFL, lìogan na Gàidhealtachd 's na Galltachd, agus Lìog Ball-coise nam Ban fiosrachadh a chruinneachadh mu cuin agus ciamar a tha cluicheadairean a' cleachdadh an cinn thairis air seachdain. Dh'fhaodadh gun tèid an dàta a chleachdadh airson riaghailtean a dhealbhachadh a chuingealaicheadh breaban cinn an taobh a-muigh gheamaichean farpaiseach.

Akshata Murty

Tha an Seansalair, Rishi Sunak, air a bhith a' dìon inbhe chìsean a bhean, 's e a' cur às leth a' Phàrtaidh Làbaraich gu bheil iad a' feuchainn ris a theaghlach a dhubhadh. Tha inbhe Non-Dom aig Akshata Murty a' ciallachadh nach eil i a' pàigheadh chìsean air airgead a tha i a' cosnadh thall-thairis. Thuirt an neach-labhairt aice gu bheil a' Bh-Mhgr Murty a' pàigheadh a h-uile cìs a tha deatamach dhi anns an Rìoghachd Aonaichte.

Cambo

'S dh'fhaodadh gun tèid raon-ola Cambo, an iar air Sealtainn, a leasachadh às dèidh mar a chaidh a' chompanaidh leis a bheil e a ghabhail thairis le gnìomhachas cumhachd eile. Chaidh Siccar Point Energy, a chuir dàil air a' phròiseact nuair a tharraing Shell a-mach às, a ghabhail thairis le Ithaca Energy. Bidh e an urra ri Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte co-dhùnadh am faod iad raon Cambo a leasachadh.