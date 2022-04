Ceistean gan togail mu rabhadh mu stocan èisg

Tha companaidh èisg anns na h-Eileanan an Iar air dragh a thogail mun liosta a dh'fhoillsich a bhuidheann carthannais, Comann Dìon na Mara, a thaobh dè seòrsa èisg a bu chòir a sheachnadh.

Tha a' Chomunn air seòrsaichean sgait, crùbag is giomaich a chuir air an liosta dearg aca, agus iad a' moladh do dhaoine an seachnadh leis gu bheil stocan dhiubh aig ìre ìseal.

Ach a rèir na companaidh Sound of Harris Shellfish chan eil gu leor fiosrachaidh aig a' bhuidhean a tha seo gus molaidhean dhen t-seòrsa a chuir air aghaidh.

Tha an aithris seo aig Nicole Mhoireach.