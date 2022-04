Dh'fhaodadh a' chiad sgeama taigheadais air a bheil "Clachan Còmhnaidh" no "Smart Clachan" ann an Uibhist a Deas a bhith deiseil an ceann dà bhliadhna.

'S e an t-amas coimhearsnachdan beaga a chruthachadh far a bheil taighean ri fhaighinn air prìs reusanta.

Seo oidhirp gus daoine a chumail agus a thàladh air ais dhan sgìre.

Tha a' bhuidheann a tha air cùl na pròiseict air a bhith a' taisbeanadh an adhartais a tha iad air a dhèanamh thuige seo. Tha tuilleadh aig Shona NicDhòmhnaill ...