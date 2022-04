Cumhachd

Chaidh prìsean cumhachd suas chun na h-ìre as àirde ann an iomadh bliadhna bhon an-diugh. Tha e a' ciallachadh gum bi na milleanan de dhachannan a' pàigheadh £700 a bharrachd sa bhliadhna sa chumantas - àrdachadh de chòrr is 50%. Chaidh cuideachd cosgaisean Cìs na Comhairle, agus Àrachas Nàiseanta suas cuideachd.

An Ucràin

Tha conbhoidh bhon Chrois Dheirg a' giùlain cobhair a bhaile Mariupol san Ucràin, às dèidh dhan dà thaobh sa chogadh gealltanasan mu thèarainteachd a thoirt dhaibh. Tha na deichean mhìltean dhaoine glacte sa bhaile, às dèidh seachdainnean de dh'ionnsaighean bhon Ruis. Tha oidhirpean roimhe air slighean sàbhailteachd a stèidheachadh air fàiligeadh leis nach deach cumail ri foisean fòirneirt. Thathas an dòchas gum bi e comasach daoine a thoirt às a' bhaile aon uair 's gu bheil cobhair air a lìbhrigeadh.

Scotrail

Tha Scotrail air ais fo shealbh na Roinne Poblaich airson a' chiad turas ann an 25 bliadhna. Bidh seirbheis nan trèanaichean a-niste air a ruith le companaidh a tha le Riaghaltas na h-Alba. Chaidh an cùmhnant le Abellio a thoirt gu ceann tràth, air sgàth càineadh mu staid na seirbheis. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gur e toiseach-tòiseachaidh ùr a th' ann an seo. Ach tha luchd-càinidh air a ràdh gu bheil prìsean thiceadan air a dhol suas aig an ìre as àirde ann an deich bliadhna o chionn ghoirid, agus nach eil cuid de sheirbheisean a' ruith cho tric 's a bha iad ron phandemic.

Ionadan Ola

Thuirt a' bhuidheann iomairt Extinction Rebellion gu bheil iad air bacadh a chur air daoine bho bhith a' faighinn a-steach gu trì ionadan ola ann an Sasainn, 's iad ag iomairt an aghaidh chonnaidh fhosail. Tha a dhà dhiubh ann an Southampton, agus fear eile faisg air Heathrow. Thuirt buill den bhuidhinn Just Stop Oil gu bheil iadsan a' togail fianais aig seachd ionadan ola eile mu chuairt Shasainn.

Inbhir Nis

Chaidh fireannach a dhroch leòn às dèidh mar a chaidh losgadh air le Poilis ann an Inbhir Nis an-raoir. Chaidh oifigearan a ghairm gu dachaigh air Sealladh Polvanie ann an sgìre na Leacainn anns a' bhaile. Nuair a ràinig iad bha an togalach na theine. Thuirt na Poilis gun deach fireannach, aois 40 bliadhna a chur an grèim co-cheangailte ris an tachartas, agus gun deach a thoirt gu Ospadal an Ràthaig Mhòir.