Freagairtean gan iarraidh mu aiseagan

Dh'iarr am Pàrtaidh Làbarach gum freagradh am Prìomh Mhinistear ceistean ann am Pàrlamaid na h-Alba an t-seachdain-sa mun dòigh a chaidh cùmhnant a thoirt do ghàrradh MhicFhearghais airson dà bhàt'-aiseig ùr a thogail do CMAL.

Tha an riaghaltas ag ràdh gu bheil am fiosrachadh gu lèir co-cheangailte ris a' chùis ri fhaotainn air-loidhne.

Chaidh iad cuideachd às àicheadh chasaid bhon fhear aig an robh an gàrradh, Jim MacColla, a thuirt gun do phut an riaghaltas an cùmhnant troimh airson buannachd phoileataigeach fhaighinn dhaibh pèin. Am fear-naidheachd poileataigeach againn, Mìcheal MacNèill.