Mar phàirt de Mhìos Eachraidh nam Ban, tha sinn a' toirt sùil air beatha an t-sàr sheinneadair Kitty NicLeòid, a bhuineadh do Nis ann an Leòdhas.

Bha i air a meas mar thè de na seinneadairean Gàidhlig a b' fheàrr a bh' ann sa chiad leth den fhicheadamh linn.

Bha i cuideachd am measg nan ciad Ghàidheil a chlàr òrain Ghàidhlig agus a thug stoidhle seinn seann-nòis chun àrd-ùrlar air feadh na dùthcha. Tha an aithris seo aig Angela Nic'Illeathain.