Càintean

Thuirt Poilis a' Mhet gun tèid 20 càin a chur air daoine an co-cheangal ri cruinneachaidhean ann an togalaichean Riaghaltas Westminster tron phandemic. Tha oifigearan air a bhith a' rannsachadh nan dusanan de thachartasan a dh'fhaodadh a bhith air riaghailtean Covid a bhriseadh - cuid dhiubh far an robh am Prìomhaire fhèin an làthair. Tha dùil gun tèid barrachd chàintean ainmeachadh anns an àm ri teachd.

An Ucràin

Chuir Ceann-Suidhe na Tuirce, Recep Tayip Erdogan, ìmpidh air an Ruis agus an Ucràin crìoch a chur air a' chogadh 's e a' fosgladh na cuairte as ùire de chòmhraidhean sìthe. Tha riochdairean bho gach taobh a' coinneachadh ann an Istanbul madainn an-diugh le còrr is mìos ann bho thug an Ruis ionnsaigh air an Ucràin an toiseach.

Gàrradh MhicFhearghais

Thuirt fear leis an robh Gàrradh MhicFhearghais, uair eile, gun deach cabhag a chur air a bhith a' toirt chùmhnantan seachad 'son dà bhàt-aiseig ùr do ChalMac às dèidh cuideim bhon Riaghaltas agus air sgàth adhbharan poilitigeach. Tha an dà aiseag fada air dheireadh agus thairis air buidseat. Thuirt Jim McColl gun robh trioblaidean leis a' phròiseact bhon toiseach, le planaichean air an son ag atharrachadh gu tric. Chaidh am Prìomh Mhinistear an-dè às àicheadh gu tur gun robh poilitigs air cùlaibh soidhneadh nan cùmhnantan, agus gur e am prìomhachas a bh' aca bho thùs obraichean aig a' ghàrradh ann an Inbhir Chluaidh a dhìon.

Dachaigh-Cùraim a' Bhugha Mhòir

Chaidh innse do theaghlaichean luchd-còmhnaidh Dachaigh-Cùraim a' Bhugha Mhòir ann am Port Rìgh gun dùin an t-ionad an ceann beagan agus trì mìosan air sgàth droch staid an togalaich. Chaidh an gairm gu coinneimh an-raoir far an cuala iad an naidheachd gun cuir CrossReach, a' chompanaidh a tha a' ruith na dachaigh, brath oifigeil gu NHS na Gàidhealtachd an-diugh. Thathar a' tuigsinn gun tèid àite a thabhainn dhan luchd-còmhnaidh ann an dachaigh Home Farm sa bhaile, agus gum faigh an luchd-obrach cothrom air obair an sin cuideachd.

A' Bhàn-righ

Tha a' Bhàn-righ air Abaid Westminster a ruighinn airson na seirbheis cuimhneachaidh dha Diùc Dhùn Èideann. Bha ceist ann am biodh e comasach dhi siubhal bho Winsdor air sgàth thrioblaidean gluasaid. 'S e seo a' chiad tachartas mòr oifigeil aig a' Bhàn-righ taobh a-muigh tè de na dachannan aice ann an còig mìosan gu leth.