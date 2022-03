An Ucràin

Thuirt Ceann-Suidhe na h-Ucràin gu bheil e deònach beachdachadh air a dhùthaich a dhèanamh neo-thaobhach mar phàirt de dh'aonta a chuireadh crìoch air a' chogadh san dùthaich. Thug Volodymyr Zelensky rabhadh seachad ge-tà, gum feumadh co-dhùnadh de a leithid a bhith air a dhearbhadh tro referendum. Thèid còmhraidhean sìth ùra a chumail anns an Tuirc anns na beagan làithean a tha romhainn.

Ceit Fhoirbeis

Thuirt Rùnaire an Ionmhais, Ceit Fhoirbeis, nach eil an dàil agus a' chosgais a bharrachd a th' air tighinn air a bhith a' togail dà bhàt-aiseig ùr dha na h-eileanan, idir math gu leòr. Tha seo a' tighinn às dèidh càineadh a rinn aithisg bho Bhuidhinn Sgrùdaidh na h-Alba mun chùis. Tha na h-aiseagean co-dhiù còig bliadhna air dheireadh, is bha dùil gun cosgadh iad £96m sa chiad dol a-mach, ach thathas a' tomhas a-niste gum bi sin a-nis suas ri £206m.

Tubaist-rathaid

Chaochail fireannach aois 33 ann an tubaist-rathaid anns an Eilean Sgitheanach oidhche Shathairne. Thachair an tubaist air an A851 ann an Slèite goirid às dèidh 10:00f. Bhàsaich am fireannach, a bha a' coiseachd, aig làrach na tubaiste. Tha na Poilis ag iarraidh air luchd-fianais sam bith tighinn air adhart a bhruidhinn riutha.

Falaisgear

Dh'adhbhraich falaisg air an Achadh Mhòr ann an Leòdhas duilgheadasan thairis air an deireadh-sheachdain. Bha an teine a' gabhail Disathairne tuath air a bhaile fhèin ach thòisich e a' gabhail a-rithist madainn an-dè. Bha luchd-smàlaidh a' strì ris an teine deagh ùine ach chan eil e faisg air taighean sam bith. Tha ceò a' toirt buaidh air baile Steòrnabhaigh madainn an-diugh.

Oscars

Thuirt na Poilis ann an Los Angeles nach tòisich iad rannsachadh às dèidh dhan chleasaiche Will Smith an cleasaiche èibhinn Chris Rock a bhualadh air an àrd-ùrlar aig cuirm na h-Oscars. Thuirt am feachd gun do dhiùlt Mgr Rock casaidean a thogail. Thachair seo às dèidh dha Chris Rock joke innse mu bhean Will Smith, Jada Pinkett Smith. Goirid às dèidh sin bhuannaich Smith an duais 'son a' chleasaiche as fheàrr, is e a' tabhainn leisgeul tron òraid aige.

Am measg nan duaisean eile, bhuannaich 'Coda' an duais 'son an fhiolm as fheàrr, Jane Campion an duais 'son an stiùiriche as fheàrr airson 'Power of the Dog' agus thog Jessica Chastain an duais 'son na bana-chleasaiche as fheàrr.