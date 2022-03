Chaidh rannsachadh poblach iarraidh mu bhùrach aiseagan MhicFhearghais.

Thàinig an t-iarrtas bho Cheannard nan Tòraidhean aig Holyrood, Dùghlas Ros, is e ag ràdh gun robh e am measg nan sgriosan airgid as miosa bho fhuair Alba fèin-riaghladh.

Dh'aidich am Prìomh Mhinistear gun deach mearachdan a dhèanamh agus gur ann oirre a bha an t-uallach aig a' cheann thall. Seo am fear-naidheachd poileataigeach, Darren Linc ...