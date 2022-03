Ucràin

Dh'ainmich Oifis nan Dùthchannan Cèin tuilleadh smachd-bhannan air Ruiseanaich agus air buidhnean Ruiseanach. Nam measg tha Buidheann Wagner, saigdearan mercenary, a tha a rèir aithris a' sealg Volodymyr Zelensky, Ceann-suidhe na h-Ucràin, ann an Kyiv le òrdugh a mharbhadh. Tha iad sin am measg 59 targaid ùr 'son smachd-bhannan. Agus thuirt am Prìomhaire, Boris Johnson, ro choinneimh ceannardan NATO anns a' Bhruiseil an-diugh, gum feum dùthchannan eile stad a chur air a' Khremlin bho bhith a' cleachdadh stòras òir na Ruis.

Dh'iarr Ceann-suidhe na h-Ucràin, Volodymyr Zelensky, air daoine air feadh an t-saoghail gabhail gu caismeachd 'son taic a shealltainn dha dhùthaich. Rinn e an tagradh sin ann an òraid an-raoir a' comharrrachadh mìos bho thòisich an cogadh.

Dìlleachdan

Tha corr is 50 dìlleachdan às an Ucràin a-niste nan dachannan ùra eadar-amail ann an Alba. Bidh iad a' fuireach ann an Calasraid ann an Siorrachd Shruighlea airson ùine mus gluais iad gu àite còmhnaidh ur dhaibh ann an Dùn Èideann.

Sunak

Chuir an Seansalair, Rishi Sunak, dìon air buidseat an Earraich aige bho chàineadh nach do rinn e gu leòr do theaghlaichean a tha a' strì ri prìsean àrda. Gheàrr e 5sg far cìs a' chonnaidh agus chuir e àirde ris an starsaich aig am bi cìs an àrachais nàiseanta a' tòiseachadh. Tha na Làbaraich ag ràdh gum bi, a dh'aindeoin sin, seachdnar anns gach ochdnar a' pàigheadh tuilleadh chìsean ro dheireadh na pàrlamaid seo.

P&O

Tha dùil gun dean buill-pàrlamaid cruaidh cheasnachadh an-diugh air àrd-oifigeach na companaidh aiseig P&O a fhuair cuidhteas 800 den luchd-obrach. Tha Peter Hebblethwaite a' dol mu choinneimh Comataidh Thaighte na Còmhdhail ann an Westminster an-dràsta fhèin. Tha na h-aonaidhean ag ràdh gun tog iad fianais aig an allt-aiseig ann an Càrn Rìoghain ma 's e agus gun tòisich P&O a' seòladh a dh'Èirinn a Tuath a-rithist le criutha agency.