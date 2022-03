Bùrach nan aiseagan

Bha teagamh air CMAL bho thùs mu chomas Ferguson Marine da bhàta aiseig ùr a thogail do Chaledonian Mac a' Bhruthainn.

Sin a-rèir Buidhean Sgrudaidh na h-Alba, a tha cuideachd a ràdh nach do dh'iarr Ministearan barantasan-ionmhasail mas tug iad seachad na cùmhnantan.

Chaidh innse do Bhuill Pàrlamaid na h-Alba an-diugh gum bi tuilleadh chosgais agus dàil an luib a' phroiseict, agus nach tèid crìoch a chuir air na soithichean chun an ath-bhliadhna.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.