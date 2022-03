Cosgaisean bith-beò

Tha cuideam a' sior fhàs air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte cobhair a dhèanamh air feadhainn a tha a' strì ri cosgaisean bith-beò agus na figearan as ùire a' sealltainn gu bheil an atmhorachd aig an ìre as motha ann an 30 bliadhna. Chaidh prìsean suas 6.2% air a' bhliadhna dhan Ghearran. Tha dùil ri ceumannan mu choinneimh sin, mar ghearradh ann an cìs a' chonnaidh, ann an òraid an t-seansalair, Rishi Sunak, an-diugh. Tha e coltach gu bheil e a' beachdachadh cuideachd air àrdachadh ann an starsaich an àrachais naiseanta. Ach tha Mgr Sunak air a bhith ag ràdh gum feum e fiachan poblach a ghearradh.

Ucràin

Thuirt an Ucràin gun do dh'àontaich an Ruis slighe shàbhailte do shìobhaltaich a-mach à naoi bailtean an-diugh ach nach eil port Mariupol a tha fo shèist nam measg. Tha Riaghaltas na h-Ucràin ag ràdh gu bheil mu 100,000 sìobhaltach glacte an sin gun bhiadh, uisge neo blàths.

Bàtaichean-aiseig

Thuirt Buidheann Sgrùdaidh na h-Alba gun tug Riaghaltas na h-Alba cùmhnant seachad airson dà bhàta-aiseig ùr do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn gun sgeul air na riaghailtean ionmhais as àbhaist a bhith ann. Cha d'fhuair an rannsachadh aca mìneachadh sam bith air carson a chaidh an cùmhant a thoirt do Ferguson Marine gun ghealltanas dhen t-seòrsa sin. Tha na bàtaichean a tha gan togail ann am Port Ghlaschu ceithir bliadhna air dheireadh agus cosgaidh iad, air a' char as lugha, £240m, a dhà uimhir gu leth a bharrachd air na chaidh a chur a-mach an toiseach. Agus tha am Buidheann Sgrùdaidh ag ràdh gu bheil trioblaidean fhathast aig a' ghàrradh air an do ghabh Riaghaltas na h-Alba smachd bho chionn dà bhliadhna.

P&O

Chaidh a' chompanaidh aiseig P&O às àicheadh gun do bhrist iad an lagh nuair a fhuair iad cuidhteas 800 den luchd-obrach gun innse dhaibh ro-làimhe, oir gu bheil na bàtaichean aca clàraichte air taobh a-muigh na Rìoghachd Aonaichte. Thuirt a' chompanaidh gun tèid £35m de dh'airgead dìolaidh a roinn air an luchd-obrach a tha sin. Tha na h-aonaidhean ag ràdh nach eil an sin ach màl-dubh. Tha cruinneachadh aig oifisean P&O ann an Càrn Rìoghain an-diugh a' togail fianais an aghaidh na thachair.

Sìona

Fhuair sgioba rannsachaidh ann an Sìona aon de na h-innealan clàraidh bhon tubaist plèana a bh' anns na monaidhean ann an ceann a deas na dùthcha Diluain. Thuirt iad gu bheil an t-inneal clàraidh sin air a dhroch mhilleadh. Bha 133 duine air a' phlèana aig China Eastern Airlines agus tha e coltach nach tàinig duine beò aiste.