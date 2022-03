Seo mìos eachdraidh nam ban agus mar phàirt den sin tha sinn a' coimhead air beatha an Naomh Màiri NicFhilip, bean-chràbhaidh Àstrailianach aig an robh ceanglaichean ris an Drochaid Ruaidh ann an Loch Abar.

Tè, a-rèir aithris, a bha comasach agus iriseal, a thug foghlam agus misneachd do mhòran agus a sheas gu làidir ri a beachdan fhèin an aghaidh na h-eaglaise agus an riaghaltas aig àm nuair nach robh e furasta sin a dhèanamh.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.