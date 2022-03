An Ucràin

Thuirt Ceann-suidhe na h-Ucràin, Volodymyr Zelensky, gu bheil e nas minseachail mu na còmhraidhean sìth an dèidh cha mhòr trì seachdainnean de chogadh. Agus thuirt Ministear Cèin na Ruis, Sergei Lavrov, an-diugh gu bheil beagan dòchais ann air aonta. Tha ministearan NATO a' coinneachadh anns a Bhruiseal an-diugh a' deasbad a chogaidh. Tha Ministeir Cèin na h-Ucràin a' gabhail pàirt sa chòmhradh sin air ceangal bhideo. Thuirt seirbheisean èiginn ann am prìomh-bhaile na h-Ucràin, Kyiv, gun do bhuail sligean Ruiseanach ann am bloc fhlataichean tràth sa mhadainn an-diugh. Bha ionnsaigh cuideachd air bailtean eile tron oidhche, Lviv san iar, Odessa aig deas agus Dnipro air taobh sear na dùthcha.

Boris Johnson

Tha Boris Johnson anns na h-Emireatan Aonaichte Arabach a' bruidhinn air tuilleadh ola a thoirt às an Ear-Mheadhanach seach às an Ruis. Thèid e an dèidh sin a Shaudi Arabia. Thuirt e gu bheil an dà dhùthaich sin fìor chudromach ann an oidhirp an taobh siar cul a chur ri ola agus gas na Ruis. Dh'iarr na h-uimhir de bhuill-phàrlamaid air Mgr Johnson an turas a chur dheth ri lìnn droch chliù riaghaltas Shaudi air còraichean daonna.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe

Tha Nazanin Zaghari-Ratcliffe aig a' phort-adhair ann an Tehran a rèir aithris air a slighe air ais dhan Rìoghachd Aonaichte. Chaidh a cur an grèim ann an Iran ann an 2016 fo chasaid gun robh i ri cuilbheairt an aghaidh riaghaltas Iran, rud a bha i riamh a' dol às àicheadh. Thàinig dearbhadh air a saorsa ann an teachdaireachd bho bhall-phàrlamaid na sgìre aice, Tulip Siddiq, a thuirt gu bheil a' Bhean-phòsta Zaghari-Ratcliffe air a slighe dhachaigh.

Teine

Tha luchd-smàlaidh a' strì ri teine mòr aig Loidse Bhràigh Mhàrr ann an Siorrachd Obair Dheathain. Tha e coltach gun do thòisich an teine anns an taigh-òsta goirid an dèidh 7:30 sa mhadainn. Tha e coltach nach deach duine a ghoirteachadh idir anns an teine.

Covid

Tha dragh air Bòrd Slàinte nan Eilean Siar mun dòigh sa bheil Covid a' sgapadh anns na h-Eileanan agus an àireamh as motha chùisean an sin an Alba an-dràsta a rèir àireamh an t-sluaigh. Chaidh còrr is 150 cùis ùr ainmeachadh a-raoir. Chaidh iarraidh air daoine a bhith faiceallach agus cumail cho fad is urrainn dhaibh ris an stiùireadh a bh' ann tron phandemic.