Roman Abramovic

Tha casg-bhannan a' dol air an fhear-ghnothaich Ruiseanach Roman Abramovic, dham buin cluba ball-coise Chelsea, mar phàirt de fhreagairt na Rìoghachd Aonaichte do dh'ionnsaigh na Ruis air an Ucràin. Thug an Riaghaltas cead sònraichte seachad fo am faod an cluba cumail orra a' cluich, agus an luchd-obrach am pàigheadh fhaighinn. Chaidh sianar Ruiseanach beartach eile air liosta nan smachd-bhannan, agus an Riaghaltas a' fàgail orra gu bheil ceanglaichean aca ris a' Khremlin.

Còmhraidhean

Tha còmhraidhean anns an Tuirc an-diugh eadar ministearan cèine na Ruis agus na h-Ucràin. Seo na còmhraidhean as àirde ìre fhathast bho thòisich an cogadh bho chionn cola-deug.

Mariupol

Thuirt oifigich san Ucràin gun deach triùir a mharbhadh nuair a bhuail urchair ann an ospadal cloinne agus màthaireachd ann am baile Mariupol an-dè. Tha an ceann-suidhe Ucràinianach, Volodymyr Zelenskyy, a' fàgail air an Ruis gur e eucoir cogaidh a tha sin.

Fògarraich

Tha dùil gun ainmich Rùnaire na Dùthcha, Priti Patel, atharrachadh ann an siostam fògarrach na Rìoghachd Aonaichte do dh'fheadhainn a tha a' teicheadh bhon chogadh. Tha ambasaid na h-Ucràin ann an Lunnainn am measg na tha a' gearain air maill agus cus obrach-pàipeir san t-siostam.

Tubaist Stonehaven

Naidheachdan eile 's thuirt aonadh nan dràibhearan trèana, ASLEF, gur e dìteadh a th' ann an aithisg rannsachaidh air tubaist faisg air Stonehaven san Lùnastal ann an 2020. Chaill triùir am beatha nuair a bhuail an trèana ann am maoim-slèibhe air an rèile an dèidh uisge trom. Thuirt an aithisg, am measg rudan eile, gun robh na drèanaichean ceàrr ri taobh na rèile 's nach robh coire sam bith aig an dràibhear ris na thachair. Gheall Network Rail gun gabh iad ri 20 moladh anns an aithisg.

Tuathan-gaoithe

Tha dragh air fear-gairm Comhairle nan Eilean Siar nach fhaigh an sgìre làn-bhuannachd às na trì tuathan-gaoithe mòra a tha san amharc far chladach Leòdhais. Tha Tormod Dòmhnallach ag ràdh gum feumar an dealan a chur air tìr ann an Leòdhas agus an uair sin air adhart gu Tìr-Mòr, seach dìreach a Dhùnrath air a bheileas a' coimhead mar roghainn eile.

Plana Gàidhlig

Chaidh plana Gàidhlig air leth iarraidh a chumas i mar chànan coimhearsnachd anns an Eilean Sgitheanach agus ann an Ratharsair. Tha Comann nam Pàrant Phort Rìgh, còmhla ri Urras an Eilein ag iarraidh taic bho Bhòrd na Gàidhlig agus Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean airson plana leasachaidh agus oifigearan fhastadh airson gnothaichean a chur air adhart.