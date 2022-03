Ucràin - slighean sàbhailte

Thàinig dearbhadh bho oifigich anns an Ucràin gun deach slighean sàbhailte fhosgladh airson sìobhaltaich a thoirt a-mach à dà bhaile ann an ceann a tuath na dùthcha. Chaidh fois-fòirneart aontachadh gus am faigh sluagh air falbh a Sumy agus Irpin air iomall a' phrìomh bhaile, Kyiv.

Ucràin - sabaid

Tha ceannard an airm anns an Ucràin a' cumail a-mach gu bheil an ionnsaigh Ruiseanach a' sìor fhàs mall. Tha iad ag ràdh gu bheil saighdearan Ruiseanach a' call misneachd agus gu bheil iad ri goid, mèirle agus briseadh lagh chòraicheann daonna. Chan eil dearbhadh oifigeil ann air aithrisean gun deach an comandair Ruiseanach, an Seanalair Vitaliy Gerasimov, a mharbhadh ann an sabaid faisg air Kharkiv.

Ucràin - Ceann-suidhe

Bheir Ceann-suidhe na h-Ucràin òraid le ceangal bhideo do bhuill-phàrlamaid ann an Westminster feasgar. Chuir Volodymyr Zelensky dealbhan a-mach an-raoir ag innse càit a bheil e ann an Kyiv agus e ag ràdh nach eil e air falach.

Ucràin - Gas

Thàinig rabhadh à Mosco gum faodadh iad am prìomh phìoba gas dhan Ghearmailt a dhùnadh ma 's e agus gun cur dùthchannan an taobh shiar casg air ola às an Ruis. Bidh ministearan an Aonaidh Eòrpaich a' deasbad sin feasgar.

Ucràin - fògarraich

Dh'iarr còrr is seachd deug mìle duine às an Ucràin bhìosa airson tighinn a dh'fhuireach còmhla ri càirdean anns an Rìoghachd Aonaichte. Thathas a' fàgail air Oifis na Dùthcha nach eil gu leòr ga dhèanamh dhan fheadhainn a tha a' teicheadh bhon chogadh. Tha na h-ùghdarrasan anns an Fhraing ag ràdh gu bheil sia ceud fògarrach ann an Calais ag iarraidh bhìosa Breatannach ach gu bheil Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ag ràdh gum feum iad a dhol dhan Bhruiseal neo a Pharis airson na pàipearan a lìonadh. Thuirt Rùnaire an Dìon, Ben Wallace, gun dèan an Riaghaltas am pròiseas gu math nas luaithe.

Coirea

Loisg Coirea a Deas urchairean mar rabhadh do bhàta patrol le Corea a Tuath a chaidh tarsaing na crìche mara eadar iad. Agus tha dealbhan saideil ùra a' sealltainn obair a' dol air adhart airson a' chiad uair ann an ceithir bliadhna aig an aon ionad dheuchainnean niùclasach ann an Coirea a Tuath.

Leabhraichean ann an sgiop

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal 's Bhòid a' rannsachadh mar a chaidh luach trì mìle not de leabhraichean chloinne Gàidhlig ùra fhaighinn ann an sgiop aig seann oifis foghlaim na comhairle. Bha feadhainn dhiubh gun fhosgladh anns na pasgain anns an tàinig iad agus tha aithrisean ann gun robh pàipearan air an robh fiosrachadh dìomhair còmhla riutha.