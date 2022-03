Dh' fhàg làraidh làn stuth Uibhist Diluain làn stuthan cobhair do dh' fhògarraich Ucràinianach a th' air teicheadh dhan Phòlainn.

Cha tug e ùine sam bith an làraidh a lìonadh as dèidh do bhoireannach a bhuineas do'n Phòlainn a tha a' fuireach ann am Beinn nam Fadhla iarrtas a chuir air na meadhanan-sòisealta.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.