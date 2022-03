Ucràin

Tha Ceann-suidhe na h-Ucràin, Volodomyr Zelensky, a' fàgail air Ceann-suidhe na Ruis, Vladimir Putin, gu bheil e ri 'ceannairc niuclasach'. Ghabh feachdan Ruiseanach smachd air stèisean niuclasach mòr ann an ceann an iar dheas na dùthcha an dèidh ionnsaigh a-raoir anns an do thòisich teine aig an ionad. Thàinig dearbhadh bho chionn ghoird nach deach dad den innealachd 's cudromaiche aig ionad Zaporizhzhia a mhilleadh agus nach eil rèididheachd a' tìghinn às. Thuirt Ùghdarras Eadar-nàiseanta a' Chumachd Atomaich gum feum plana aontachadh son dìon a chur air ionadan niuclasach na h-Ucràin. Thuirt Àrd-rùnaire NATO, Jens Stoltenberg, gu bheil an ionnsaigh air an stèisean niuclasach a' dearbhadh cunnart a' chogaidh seo. Bha esan a' bruidhinn agus ministearan cèin NATO, an Aonaidh Eòrpaich agus dùthchannan an G7 a' coinneachadh anns a' Bhruiseil. Air an naoidheamh latha den ionnsaigh Ruiseanaich tha sligean a' tuiteam air an dàrna baile as motha san Ucràin, Kharkiv, agus air Chernihiv aig deas. Agus chaidh an t-uisge 's dealan a ghearradh gu port Mariupol air a' Mhuir Dhubh.

Alasdair MacUilleam

Thaing dearbhadh bho Phoileas Alba gun deach oifigich a Chanada a rannsachadh murt Alasdair MhicUilleim. Chaidh losgadh le gunna air Mgr MacUilleam, a bha 30, air starsaich a dhachaidh ann an Inbhir Narann anns an t-Samhain ann an 2004 agus cha d' fhuair poilis a-riamh a-mach cò a rinn am murt. Thuirt Poileas Alba gu bheil iad ag obair còmhla ri poilis ann an Alba Nuadh.

Làbaraich na h-Alba

Fosglaidh an ceannard, Anas Sarwar, co-labhairt bhliadhnail Pàrtaidh Làbarach na h-Alba ann an Glaschu feasgar. Tha dùil gum bi leudachadh air cùram sòisealta am measg na bhios na òraid.

Fo-thaghadh

Ghlèidh am Pàrtaidh Làbarach roinn-phàrlamaid Birmingham Erdington ann am fo-thaghadh an dèidh bàs Jack Dromey. 'S i Paulette Hamilton a' chiad bhall-pàrlamaid dubh do bhaile Birmingham.

Bacaidhean

Thèid a' chuid mu dheireadh de bhacaidhean Covid na Cuimrigh a thogail air an 28mh den mhìos. Chan fheum daoine tuilleadh mascaichean a chleachdadh agus cha bhi dleastanas laghail air an duine air am bheil Covid fuireach air leth.