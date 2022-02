An Ugràin

Tha feachdan Ruiseanach a' sìor ghluasad nas fhaisge air prìomh bhaile na h-Ugràin, Kyiv. Tha ìomhaighean air na meadhanan sòisealta a' sealltainn thancaichean ann an ceann a tuath a' bhaile. Tha aithrisean ann air ionnsaighean bhon adhar tron oidhche, agus air mìltean den t-sluagh a' gabhail fasgadh ann an siostam metro a' bhaile.

An seo thuirt Rùnaire an Dìon, Ben Wallace, gun do chuir feachdan Ugràinianach maill mhòr an-dè air a' chiad là den ionnsaigh Ruiseanach. Thuirt Mgr Wallace gun deach 450 de na feachdan Ruiseanach a mharbhadh.

Thuirt Sràid Dhowning gun do bhruidhinn Boris Johnson ri Ceann-Suidhe na h-Ugràin, Volodymyr Zelensky sa mhadainn an-diugh. Dh'iarr Mgr Zelensky air Mgr Johnson smachd-bhannan nas cruaidhe a chur air an Ruis.

Tha mìltean mòra de mhuinntir na h-Ugràin a' fàgail na dùthcha. Chaidh faisg air 30,000 dhiubh a-steach gu Phòlainn an-dè. Thuirt an UN gu bheil mu 100,000 air an dachannan fhàgail.

Chuir an Ruis casg air companaidhean adhair Breatannach bho laighe aig puirt-adhair na Ruis, agus a bhith ag itealaich os cionn na dùthcha. Thuirt Mosgo gu bheil sin ri linn 's gun do chuir Breatainn casg air a' chompanaidh adhair Ruiseanaich Aeroflot.

Agus dh'innis ùghdarras a' bhuill-choise, UEFA, gur ann am Paris a bhios cuairt dheireannach an Champions League am-bliadhna. Thug UEFA a' chuairt dheireannach air falbh bho St Petersburg anns an Ruis mar pheanas airson na h-ionnsaigh air an Ugràin. Chan eil guth fhathast air an tèid an geama play-off airson Cupa na Cruinne eadar Alba agus an Ugràin aig Hampden air an ath-mhìos air adhart. Thuirt FIFA, ùghdarras a' bhuill-choise air feadh na Cruinne, gum bi fiosrachadh aca a dh'aithghearr mun sin.

Crìochan Pàrlamaid

Am measg naidheachdan eile an là tha coinneamh phoblach ann an Inbhir Nis an-diugh mu na molaidhean connspaideach airson atharrachadh air crìochan pàrlamaid Westminster na sgìre. Tha Coimisean nan Crìochan a' moladh roinn nas motha do cheann a tuath na Gàidhealtachd gu lèir. Bhiodh roinn ùr eile cuideachd ann am meadhan na Gàidhealtachd eadar Inbhir Nis 's an t-Eilean Sgitheanach agus roinn thaobh sear na Gàidhealtachd agus Eilginn a chuireadh còmhla pàirt de sgìre Chomhairle Mhoireibh agus Comhairle na Gàidhealtachd. Tha na h-uimhir de bhuill-phàrlamaid na sgìre air a bhith a' càineadh nam planaichean a tha sin.