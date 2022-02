An Dearc Sgitheanach - sin an t-ainm a chaidh a thoirt air fosail a chaidh a lorg ann an ceann a tuath an Eilein Sgìtheanaich bho chionn coìg bliadhna. Tha eòlaichean air a bhith a' dèanamh sgrùdadh mionaideach air bhon uairsin. 'S e Pterosaur a tha'nn, biast snagach air sgiath, bhon linn Diùrasach agus 's e am fosail is motha dhe sheòrsa a chaidh a' lorg an àite sam bith air an t-saoghail. Seo Ailig John Moireasdan.