BPA Nan Eilean ga dhìon fhèin 'son a bhith nochdadh air RT

Tha ball nàiseantach nan Eilean Siar aig Westminster, Aonghas Brianan MacNèil, ga dhìon fhèin às dèidh do cheannardan an SNP a ràdh nach robh còir do bhuill-phàrlamaid sam bith nochdadh air sianal telebheisein stàite na Ruis, Russia Today.

Tha Mgr MacNèil air nochdadh air a' phrògram aig seann Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Ailig Salmond, ach thuirt e an-diugh nach biodh càil a leisg air càineadh a dhèanamh air a' Cheann-suidhe Putin agus mar a tha e a' bagairt air an Ucràin. Tha tuilleadh aig Eilidh NicLeòid.