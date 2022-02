An Ugràin

Chuir Rùnaire Cèin na Rìoghachd Aonaichte, Liz Truss, dìon air smachd-bhannan Bhreatainn air an Ruis ged a tha feadhainn de na buill-phàrlamaid Làbarach agus Tòraidheach ag ràdh nach deach iad fada gu leòr. Tha sin an dèidh dhan Ruis feachdan a chur gu dà sgìre sa Ugràin a tha fo smachd reubaltach aig a bheil taic na Ruis. Thuirt Ms Truss gum bi tuilleadh smachd-bhannan ann ma leanas ionnsaigh na Ruis. Tha dùil gun tèid cuideam air Boris Johnson sna Cumantan an-diugh smachd-bhannan nas cruaidhe a chur air Mosgo. Agus thuirt an Taigh Geal nach bi coinneamh aig a' Cheann-suidhe Biden leis a' Cheann-suidhe Putin an dèidh dol a-mach na Ruis. Thuirt an riaghaltas ann an Washington nach eil iad a' faicinn adhbhar a dhol air adhart le coinneimh an-dràsta.

Dh'innis Comhairle na Gàidhealtachd an-diugh gur ann air àrdachadh 3% sa chìs-chomhairle a tha iad ag amas nuair a thèid buidseat ùr a stèidheachadh air 3mh den Mhàrt. 'S e àrdachadh 3% ris an do ghabh Comhairle nan Eilean Siar, Comhairle Mhoireibh agus Comhairle Arcaibh an-dè.

Agus dh'fhoillsich Comhairle na Gàidhealtachd cuideachd luach £1m de dh'airgead airson pròiseactan calpa. Thèid £5.5m a chosg air càradh rathaidean, £2m mu choinneimh atharrachadh na gnàth-shìde agus pròiseactan uaine, £1m air innleachd foghlaim agus £500,000 air goireasan còmhdhail sna sgìrean iomallach.

Thuirt Leas-Phrìomh-Mhinistear na h-Alba, John Swinney, nach urrainn dha innse cò às a thig an t-airgead airson deuchainnean Covid ann an Alba. Thuirt Mgr Swinney nach eil dad cinnteach fhathast leis nach eil e soilleir dè seòrsa siostaim dheuchainnean a bhios ann ann an diofar dhùthchanan na Rìoghachd Aonaichte. Agus chuir gnìomhachas aoigheachd na h-Alba fàilte air cur às do theisteanasan banachdaich bho Dhiluain seo tighinn. Ach tha iad a' gearain gum feumar cumail fon lagh ri masgaichean gu nas fhaisge air deireadh a' Mhàirt.

Rinn teine sgrios air taigh ann Eadar Dhà Fhadhail ann an sgìre Ùig Leòdhais an-raoir an dèidh do dhealanach bualadh ann. Fhuair an dithis a bha a' fuireach ann a-mach gu sàbhailte. Tha droch shìde a' fàgail na h-uimhir de sgìrean eadar Leòdhas, Cataibh agus Sealtainn gun dealan. Agus tha mòran de sheirbheisean aiseig a' chosta an iar dheth le rabhadh air tuilleadh droch shìde an-diugh fhathast.