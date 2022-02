Tha seirbheisean siubhail na h-Alba a' tilleadh dhan àbhaist an dèidh Stoirm Dudley. Chuir Scotrail stad air a' mhòr-chuid de na seirbheisean aca an-dè le rabhadh air gèile ag èirigh gu 90 msu. Chuir sgiobannan einnseinnìor seachad a' mhòr-chuid den oidhche a' càradh agus a' sgioblachadh na rèidhle. Agus tha na companaidhean cumhachd ag ràdh gun tug iad an dealan air ais dhan mhòr-chuid a bha as aonais airson ùine a-raoir. Ach tha na h-uimhir de throimhe-cheile fhathast air na seirbheisean aiseig.

Tha dùtchannan an taobh siar a' fàgail air an Ruis gu bheil i a' sìor uallachadh ionnsaigh air an Ucràin agus a' cur tuilleadh shaighdearan gu crìochan na dùthcha. Tha Moscow a' dol às àicheadh, uair an dèidh uair, gu bheil ionnsaigh nam beachd agus tha iad a' cumail a-mach gu bheil iad air feadhainn de na feachdan a tharraing air ais. Tha NATO a' deasbad an t-suidheachaidh aig coinneimh sa Bhruiseil an-diugh.

Thuirt a' mhòr-chuid de luchd-gnothaich ris an do bhruidhinn Seòmraichean-Malairt Bhreatainn gu bheil aonta Bhrexit a' dèanamh cron orra le cosgaisean nas motha agus iad a' tuiteam air dheireadh ann am farpais ri dùthchannan eile. Thuirt am buidheann gu feum an t-aonta atharrachadh airson cùisean a dhèanamh nas fhasa do ghnìomhachas ann am Breatainn. An-dè, thuirt Ministear Chothroman Bhrexit, Jacob Rees Mogg, nach eil mòran fianais ann idir gu bheil Brexit a' dèanamh cron air malairt.

Chaidh 4,600 tunna tonna de bhradan a reic ann am bùthan Bhreatainn an-uiridh. Agus bha àrdachadh cuideachd gu £1.1b ann an luach na chaidh a reic de bhradan, suas bho £150m a bhòn uiridh.

Tha àrdachadh an treas cuid ann am prìs an t-salainn airson nan rathaidean a' dèanamh dragh do Chomairle na Gàidhealtachd. Tha iad aig an ìre seo den gheamradh leth-mhillean not co-dhiù os cionn am buidseit.

Tha Bùth Bharraigh a' faighinn sealbh air an togalach sa bheil i an dèidh strì fad bhliadhnaichean ri Comhairle nan Eilean Siar. Ghabh Bùth Bharraigh an togalach, seann bhùth a' Cho-op ann am Bàgh a' Chaisteil, air màl bhon Chomhairle ann an 2015. Tha a' Chomhairle a-niste air cùl a chur ris a' phlana airson an togalach a leagail mar phàirt de phlana coimhearsnachd a' bhaile.