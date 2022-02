Tha dùil gun tòisich foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Siorrachd Rinn Friù an Ear an ath-bhliadhna.

Seo an dèidh dhan ùghdarras ionadail tagradh airson a leithid a dhiùltadh ann an 2017.

Ach sheall measadh a rinn a' chomhairle gun robh e soilleir, fon stiùireadh reachdail, gun robh iarrtas gu leòr ann foghlam sa chànan a stèidheachadh sa sgìre.

Chuir pàrantan agus luchd-iomairt fàilte air na naidheachd. Tha Calum MacLeòid ag aithris.