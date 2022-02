Brexit

Tha buidheann thar-phàrtaidh de bhuill-phàrlamaid air càineadh làidir a dhèanamh air mar a tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air Brexit a làimhseachadh. Thuirt Comataidh nan Cunntasan Poblach, dà bhliadhna às dèidh dhuinn an t-Aonadh Eòrpach fhàgail, nach eil cus ri fhaicinn air a shon ach barrachd cosgais, biùrocrasaidh agus dàil. Thuirt Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gu bheil gnothachasan a' faighinn na taice a tha a dhìth orra airson a bhith a' malairt ris an Roinn Eòrpa agus dùthchannan eile air feadh an t-saoghail.

Companaidhean Albannach

Agus tha suirbhidh ùr a' sealltainn gu bheil ceithir anns gach còig companaidhean Albannach an dùil na prìsean aca a chur an-àirde anns a' bhliadhna a tha romhainn. Tha an rannsachadh a chaidh a dhèanamh leis an institiùd eaconomach Fraser of Allander, agus a' chompanaidh lagha Addleshaw Goddard, cuideachd a' sealltainn gu bheil 20% den 400 companaidh a ghabh pàirt air planaichean ullachadh airson gearradh air ais air na tha iad a' dèanamh, agus iad a' coireachadh mar a tha cosgaisean ag èirigh.

Poilis a' Mhet

Chaidh innse do cheannard Poilis a' Mhet gu bheil làithean agus seachdainnean aice air fhàgail airson sealltainn do Mhèar Lunnainn gun tèid aice air earbsa an t-sluaigh fhaighinn air ais. Tha Sadiq Khan air innse dhan BhBC gu bheil e a' feitheamh air freagairt bho Dame Cressida Dick mu chasaidean de ghràin-cinnidh, gnèitheachas agus gràin-co-sheòrsachd anns an fheachd. Tha seo a' leantainn air aithisg mu dhol a-mach mì-chneasta aig stèisean poilis Charing Cross ann an Lunnainn.

An Ugràin

Thuirt tosgaire na Ruis chun an EU gu bheil cothrom ann fhathast dioplòmasachd a chleachdadh gus fuasgladh fhaighinn air staing na h-Ugràin. Tha Vladimir Chizov air innse dhan BhBC gum biodh Mosgo ga fhaicinn mar ghluasad taiceil nam biodh an Ugràin neo-phàirteach. Thug e rabhadh seachad cuideachd gum biodh na Ruiseannaich airson sùil a thoirt air mar a tha NATO air siostaman rocaid a stèidheachadh anns a' Phòlainn agus Romàinia.

Seann Uisge-beatha

Agus dh'fhoillsich MacAllan gu bheil iad gu bhith a' sgaoileadh dòrlach ùr de dh'uisge-beatha mac na braiche - an t-uisge-beatha as aosta a chaidh a reic leotha riamh. Chaidh The Reach, mar a tha iad a' gabhail air, a tharraing aig àm an Dàrna Cogaidh, agus tha iad an dùil gach botal a reic airson £92,000. Le 288 botail gan cur air a' mhargaidh uile gu lèir, tha an taigh-staile faisg air Obar Lobhair an dùil gun coisinn iad £26m ma thèid aca air an creic air fad.