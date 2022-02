Cosgaisean Cumhachd

Tha dùil ri fios dìreach mun àm seo fhèin mun ìre aig an tèid cosgaisean dealain agus gas suas an Alba, Sasainn agus sa Chuimrigh. Tha eòlaichean den bheachd gum bi àrdachadh a leth-uimhir a-rithist ann, mu £700 anns a' chumantas. A' toirt cunntais bhliadhnail gu faisg air £2,000. Tha dùil gun cuir Banca Shasainn ìre an rèidh suas mar phàirt den oidhirp air smachd a chur air prìsean. Tha eòlaichean eaconomach a' sùileachadh àrdachadh bho 0.25% gu 0.5%.

Prothaidean Shell

Rinn a' chompanaidh ola Shell prothaid de £12bn ro chìsean anns na trì mìosan mu dheireadh an-uiridh. 'S e àrdachadh a tha sin de £900m air na trì mìosan ron sin.

Èirinn a Tuath

Tha aithrisean ann an Èirinn a Tuath gu bheil am Prìomh Mhinistear an sin, Paul Given, aig Pàrtaidh Dheamocratach an Aonaidh an ìmpis a dhreuchd fhàgail. Tha sin an dèidh do Mhinistear an Àiteachais, Edwin Poots, innse gun deach sgur a dhèanamh sgrùdaidh chuspainn air stuth à Tìr-Mòr Bhreatainn. Tha an t-Aonadh Eòrpach a' fàgail air an DUP gu bheil iad a' briseadh an lagh eadar-nàiseanta.

Facebook

Dh'innis Facebook gun tàinig, airson a' chiad uair, lùghdachadh air àireamh an luchd-cleachdaidh.Thuit luach nan earrainnean cuideachd aig Meta, a' chompanaidh dham buin Facebook, le prothaidean nas lugha na bha dùil anns na trì mìosan mu dheireadh an-uiridh.

New Zealand

Dh'fhoillsich New Zealand pròiseas aig còig ìrean airson crìochan na dùthcha fhosgladh an dèidh dà bhliadhna de riaghailtean Covid. Bho dheireadh na mìos seo bidh cead aig muinntir New Zealand aig a bheil banachdach 's a tha a' fuireach an Astràilia tilleadh dhachaigh gun a dhol gu cuarantain oifigeil na stàite. An àite sin thig orra fuireach air leth airson deich làithean nan dachaigh fhèin. Faodaidh muinntir New Zealand sa chòrr den t-saoghal tilleadh bho mheadhan a' Mhàirt.