50 bliadhna bho thachair Didòmhnaich na Fala

Dh'fhàg Taoiseach na h-Eireann, Mìcheal Màrtainn, blàth-fhleasg aig carragh-cuimhne ann an Doire mar phàirt de thachartasan a' comharrachadh 50 bliadhna bho thachair Dìdòmhnaich na Fala.

Chaidh 13 duine a mharbhadh agus 15 eile a leòn nuair a loisg saighdearan gunnaichean air feadhainn a bha a' caismneachd airson còirichean daona ann an 1972.

Thug na thachair ann an Doire an latha sin am buaireadh a bha a' dol am meud ann an Eirinn a Tuath gu aire an t-saoghail.

Ach thug e 38 bliadhna eile mus do cho-dhùin rannsachadh nach robh an fheadhainn a bhàsaich nan cunnart sa bith agus mus d'thug Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte leisgeul seachad airson na thachair.

Tha tuilleadh aig Anndra MacFhionghuin....