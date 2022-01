Chuir an t-aonadh Prospract fàilte air an naidheachd gu bheil plana ùr aig Companaidh Phort-adhair na Gàidhealtachd agus nan Eilean airson seirbhisean-iùil. Leig HIAL às am plana a bha aca airson seirbheisean a chur còmhla ann an Inbhir Nis le mòran a' togail dragh a thàinig gu ceann le stailc am measg an luchd-obrach. Tha am plana ùr a' cur siostam rèidear aig Port-adhair Inbhir Nis agus luchd-iùil fhathast ann an Steòrnabhagh, Sumburgh agus Kirkwall. Tha iad ag obair fhathast air molaidhean airson Beinn nam Fadhla agus Inbhir Ùige.

Tha pàipearan a chaidh gu cùirt ann an New York a' sealltainn gu bheil am Prionnsa Anndra ag iarraidh cùis-lagh mu choinneimh diùraidh. Tha a' chùis sin stèidhichte air casaid Virginia Giuffre a tha a' cumail a-mach gun tug am Prionnsa ionnsaigh oirrese bho chionn bliadhna thar fhichead nuair a bha i na deugaire. Tha am prionnsa a' dol às àicheadh sin. Tha na pàipearan cuideachd ag ràdh gu bheil am prionnsa a' dol às àicheadh gur e dlùth charaid a bh' ann san do Ghislaine Maxwell a chaidh a dìteadh airson eucoir feise.

Thàinig rabhadh bho Choimisean nan Cunntasan agus bho Bhuidheann Sgrùdaidh na h-Alba gu bheil seirbheisean cùraim ann an Alba ann an èiginn agus fìor fheumach air leasachadh. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' coimhead mu thràth air feadhainn de na cùisean a tha san aithisg mar a bhith a' fastadh agus glèidheadh an luchd-obrach.

Bidh bhòt ann an Holyrood feasgar air planaichean buidseat Riaghaltas na h-Alba. Tha Rùnaire an Ionmhais, Ceit Fhoirbeis, a' gealltainn buidseat a dh'fhàgas Alba nas cothromaiche, nas uaine agus nas beartaiche. Tha a h-uile coltas gun tèid e troimhe ged a tha na pàrtaidhean dùbhlanach a' gearan air cion airgid dha na h-ùghdarrasan ionadail agus iad ag ràdh gur e cìs-chomhairle nas motha agus gearradh sheirbeisean a thig às.

Thig air feadhainn a tha a' faighinn sochair a' Chreideis Choitchinn an sireadh cosnaidh a leudachadh gu taobh a-muigh na sgire obrach an dèidh ceithir seachdainnean seach na trì mìosan a tha ann an-dràsta. Tha an riaghaltas an dòchas gun cuidich sin a' lìonadh 1.2 millean beàrn ann am margaidh na h-obrach.

Chaochail Barry Cryer a bha ainmeil airson a bhith a' sgrìobhadh comadaidh do rèidio agus telebhisean. Bha e 86. B' aithne do mhòran e airson a phàirt sa phrògram air Rèidio 4, I'm Sorry, I haven't a Clue.