Bha Inbhir Nis air bhoil bho chionn 100 bhliadhna is dà gheama mòr ann an Cupa na h-Alba sa bhaile aig an dearbh àm air an dearbh là.

Le Fiabhras a' Chupa ma sgaoil, am b'urainn do Chlach na Cùdainn is Caledonian na fuamhairean mòra Rangers is Cill Mheàrnaig a leagail?

Tha Dòmhnall Pollock ag aithris.