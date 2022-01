Chaidh bhòtadh an aghaidh mholaidhean sgìrean sgoile ùra airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a stèidheachadh ann an Obar Dheathain.

Bha a' chùis mu choinneamh Comataidh Foghlaim Comhairle a' bhaile Diciadain, le aithisg a' moladh do bhuill bhòtadh air a shon.

Ach cha b'e sin a rinn iad, rud a bhios na fhaochadh do phàrantan agus buidhnean leithid Bhòrd na Gàidhlig agus Comann nam Pàrant a bha an aghaidh a' phlana.