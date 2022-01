Thuirt Ministear Chùisean Dùthchail na h-Alba nach urrainn gnìomhachas nan tuathan-èisg a' cumail a' dol mar a tha e, agus gum feumar dèanamh cinnteach gum bi iasg à Alba air àrach ann an dòigh sheasmhach.

Seo aig an aon àm 's tha iomairt a' dol air adhart ag iarraidh air taighean-bìdhe gun a bhith a' cur bradain air na clàran-bìdh aca, is dragh ann mu bhuaidh thuathan-èisg air an àrainneachd.

Thòisich an iomairt sin san Eilean Sgitheanach.