Fhuair rannsachadh ùr mu thuathanas Ellisland ann an Dùn Phris, far an robh am bàrd Raibeart Burns a' fuireach aig aon àm, gun do thog e cuid mhath de na togalaichean a chì sinn ann an-diugh.

Tha eòlaichean a-nis ag ràdh gur e an tuathanas seo a tha a' toirt dhuinn an tomhais as fhaisge a th'againn air beatha a bhàird.

Tha Màiri Riddoch ag aithris.