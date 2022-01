Tha dùil gum bidh Cnoc Soilleir ann an Dalabrog, an t-ionad ùr aig Ceòlas agus Colaiste a' Chaisteil, deiseil an ceann beagan sheachdainnean.

Chuir an dà chuid Covid agus Brexit dàil air an obair-togail.

Tha an togalach gu bhith èifeachdach a thaobh teas agus tha na seòmraichean gu bhith air an còmhdach gus nach bi fuaim a' chiùil a' sgaoileadh asda.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.