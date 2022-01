Boris Johnson

Chaidh innse dhan BhBC gun do chuir mu dheichnear de na Buill-Phàrlamaid Thòraidheach a chaidh a thaghadh an toiseach ann an 2019, litrichean air adhart ag ràdh nach eil earbsa aca ann am Boris Johnson. Tha 54 litir a dhìth airson taghadh a thòiseachadh airson ceannaird ùir, ach chan eil e follaiseach cia mheud litir eile a chaidh a-steach gu prìobhaideach. Thèid Mgr Johnson a cheasnachadh ann an Taigh nan Cumantan an-diugh agus àimhreit a' sìor dhol air adhart mu na pàrtaidhean aig Sràid Dhowning aig àm a' Ghlasaidh-Shluaigh.

An Atmhorachd

Dh'èirich cosgaisean bith-beò aig an ìre as luaithe ann am faisg air 30 bliadhna. Tha na figearan oifigeil a' cur ìre na h-Atmhorachd anns an Dùbhlachd aig 5.4%, suas bho 5.1% anns an t-Samhain. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gur e àrdachadh ann am prìs a' bhìdhe agus a' chonnaidh as motha a th' air cùlaibh sin.

Sasainn

Tha làn-dùil ri dearbhadh an-diugh gun tèid a' mhòr-chuid de bhacaidhean Covid Shasainn a thogail a dh'aithghearr. Thuirt neach-labhairt an Riaghaltais gu bheil am fiosrachadh as ùire mu àireamhan a' bhìorais a' coimhead gu math dòchasach.

COSLA

Tha Caidreachas nan Ùghdarrasan Ionadail a' gearain nach eil Riaghaltas na h-Alba a' toirt airgid gu leòr dhaibh. Thuirt ceann-suidhe COSLA, Alison Evison, gu bheil cha mhòr a h-uile comhairle an Alba ann an suidheachadh far am feum iad a' Chìs Chomhairle a chur suas am-bliadhna agus seirbheisean a ghearradh. Thuirt Rùnaire an Ionmhais, Ceit Fhoirbeis, gun do chuir ise dìon cho fad 's is urrainn dhi air buidseat nan comhairlean.

NHS nan Eilean Siar

Tha e gu math nas fhasa a-rithist do dhaoine tadhal air teaghlach agus càirdean ann an ospadail nan Eilean Siar. Chaidh pàirt de na riaghailtean a thogail an-diugh, ach feumaidh daoine fhathast a tha a' tadhal air ospadal sin a chur air dòigh ro làimh. Agus tha NHS nan Eilean Siar ag iarraidh orra a bhith dealasach mu Chovid, a bhith a' dèanamh deuchainn Lateral Flow, a' cleachdadh mhasgaichean, a' nighe an làmhan, agus a' cumail ri astarachadh sòisealta.

Cùiltear

Chaidh binn 15 bliadhna anns a' phrìosan air fear à Vietnam airson a phàirt ann a bhith a' cur in-imrichean mì-laghail a Bhreatainn. Chaidh 39 duine de na h-in-imrichean sin fhaighinn marbh ann an cùl làraidh ann an Essex ann an 2019. Thuirt cùirt anns a' Bheilg gun robh an duine, Vo Van Hong, os cionn gràisg a bha ri cùiltearachd luchd-siridh comraich thairis air Caolas Shasainn.