Sràid Dhowning

Tha am fear a bha na stiùiriche chonaltraidh aig a' Phrìomhaire, James Slack, air leisgeul a thabhann airson pàrtaidh a chumail aig Sràid Dhowning anns a' Chèitean an-uiridh, nuair a bha riaghailtean a' casg dhaoine bho bhith a' cruinneachadh a-staigh. A rèir aithrisean bha daoine ag òl agus a' dannsa gu uairean beaga na maidne. Cha robh am Prìomhaire ann aig an àm, ach tha e a' cur ris na h-iarrtasan a th' ann gum bu chòir dha a dhreuchd fhàgail.

Djokovic

Tha Riaghaltas Astràilia air bhìosa a thoirt bhon chluicheadair teannais Novak Djokovic airson an dàrna turais, agus buaireadh ann mu am bu chòir dha cead fhaighinn fuireach anns an dùthaich 's gun e air banachdach Chovid fhaighinn. Tha an co-dhùnadh a' ciallachadh gum faodadh e a bhith air a chur a-mach às an dùthaich agus a chasg airson trì bliadhna. Faodaidh e fhathast oidhirp laghail eile a dhèanamh airson cead fhaighinn fuireach. Tha dùil aig Djokovic cluiche ann am Farpais Fhosgailte Astràilia a tha a' tòiseachadh Diluain.

Omicron

Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, nach eil gnè Omicron den Choròna-bhìoras a' sgapadh cho luath 's a bha e. Thuirt e gum biodh fios nas cinntiche an ceann beagan làithean. Thuirt e cuideachd gum feumar feitheamh faic dè a' bhuaidh a bhios aig sgoiltean a' fosgladh a-rithist às dèidh saor-làithean na Nollaige.

An NHS

Tha an àireamh dhaoine anns an NHS a tha dheth air sgàth Chovid aig an ìre as àirde bhon Ghiblean 2020, mìos às dèidh a' chiad chùis a bhith air a dhearbhadh ann an Alba. Tha figearan ùra a' sealltainn gun robh 50,200 de luchd-obrach dheth anns an t-seachdain gu ruige an 11mh là den Fhaoilleach. Chaidh na h-àireamhan an-àirde gu mòr ri linn Omicron, agus nan riaghailtean teann do dhaoine a dh'fheumadh iad fhèin a chumail air leth. Tha seo air uallach mòr a chur air seirbheis na slàinte agus cùram sòisealta ann an Alba.

Comhairle na Gàidhealtachd

Tha Comhairle na Gàidhealtachd ag ràdh gur dòcha nach bi dol às aca ach a' Chìs Chomhairle a chur an-àirde, air neo seirbheisean a ghearradh mura faigh iad airgead a bharrachd bho Riaghaltas na h-Alba. Dh'innis Ceannard na Comhairle, Mairead NicDhàibhidh, do Rùnaire an Ionmhais, Ceit Fhoirbeis, aig coinneimh gum biodh toll de £38m anns a' bhuidseat aca anns an ath-bhliadhna-ionmhais.

NHS-24

Dh'fhosgail ionad fòna ùr airson seirbheis NHS-24 ann an Dùn Dè. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil seo airson cuideachadh leis an uallach a th' air a bhith air a' chòrr den NHS agus ann an cùram sòisealta. Tha dùil gum bi mu 140 duine ag obair ann ro dheireadh a' Mhàirt.